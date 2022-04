El prófugo exsecretario general de Palacio de Gobierno Bruno Pacheco habló desde la clandestinidad con el programa Punto Final y aseguró que hay personas que le envían “ofertas” para que realice declaraciones respecto a las investigaciones que se le siguen en su contra por el caso Puente Tarata III y por los ascensos irregulares en las Fuerzas Armadas.

“No solamente recibo amenazas, sino también ofertas. Hay personas que se acercan a querer obligarme a hacer declaraciones, que van a darle razón a un grupo determinado”, indicó en diálogo con el programa dominical.

En ese sentido, señaló que no tiene la intención de cumplir 36 meses de prisión preventiva, tal como lo ha solicitado las autoridades judiciales en su contra y a otros presuntos implicados en el caso del Puente Tarata III.

“Cómo me voy acoger a una detención preliminar si es algo injusto, creen que me voy a poner a derecho exponiendo mi vida. Han puesto un precio por mi cabeza, cómo puedo volver a mi casa si cualquier loco por ahí puede arrebatarme hasta la vida”, declaró Pacheco.

Al ser consultado sobre la posibilidad de ser un colaborar eficaz en este caso, Bruno Pacheco sostuvo que él no puede cumplir esta función, pues aseguró no haber cometido ningún delito.

“No puedo ser colaborador eficaz porque para ser colaborador eficaz tengo que haber delinquido o haber hecho un acto de corrupción y no lo he hecho. Sí puedo colaborar con la justicia diciendo la verdad”, dijo el exsecretario general de Palacio de Gobierno.

Asimismo, enfatizó en que con sus declaraciones podría “salvar a algunos” y “van a quedar algunos”. En la misma línea, aclaró que en varias ocasiones ha utilizado su derecho a guardar silencio por una estrategia de defensa mientras avanzaban las indagaciones.

Bruno Pacheco también manifestó no saber nada respecto a la presunta mafia que existe dentro del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), que estaría encabezada por el presidente de la República Pedro Castillo, según la tesis fiscal.

“No sé nada sobre el Ministerio de Transportes, yo he sido secretario del despacho presidencial y mis funciones han sido simplemente técnicas y respecto a lo que es secretaría. ¿Qué tengo que ver yo con los ministerios?”, subrayó

Seguidamente, explicó que no conoce al empresario Zamir Villaverde ni las supuestas negociaciones ilegales por obras que realizaba en el MTC. Del mismo modo, dijo conocer a la lobbista Karelim López solo por una actividad navideña que ella estaba organizando a finales del año pasado.