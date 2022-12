La canciller Ana Cecilia Gervasi agradeció a diversos país de América el apoyo y reconocimiento que ofrecieron al Gobierno de la presidenta Dina Boluarte, quien asumió el cargo tras la vacancia de Pedro Castillo.

A través de su cuenta de Twitter, la ministra de Relaciones Exteriores informó que tuvo reuniones presenciales y telefónicas con la embajadora de Estados Unidos, Lisa Kenna; la canciller de Chile, Antonia Urrejola; el ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, Francisco Bustillo; el canciller de Ecuador, Juan Carlos Holguín; y el canciller de Costa Rica, Carlos André Tinoco.

“Esta tarde me he reunido con la embajadora Lisa Kenna de EE.UU., a quien he reiterado nuestro agradecimiento por la posición de apoyo de su Gobierno a la democracia en el Perú y a la presidenta Dina Boluarte”, escribió en sus redes.

“En diálogo hoy con el canciller Francisco Bustillo del Uruguay agradecí el llamado de su Gobierno a respetar las instituciones democráticas en el Perú y su apoyo en contra de cualquier intento de quebrantar el orden constitucional en el país”, fue otro de los mensaje que compartió Gervasi.

Canciller Ana Cecilia Gervasi: Esta tarde me he reunido con la Embajadora Lisa Kenna de EE.UU., a quien he reiterado nuestro agradecimiento por la posición de apoyo de su Gobierno a la democracia en el Perú y a la presidenta @DinaErcilia. pic.twitter.com/NKE9L99QVH — Cancillería Perú🇵🇪 (@CancilleriaPeru) December 14, 2022

El último martes, la canciller convocó a los embajadores de México, Bolivia y Argentina y al encargado de negocios de Colombia para reiterarles que la sucesión presidencial es constitucional y que las decisiones del expresidente Pedro Castillo del 7 de diciembre materializaron un golpe de estado.

Esto, luego de que dichos países emitieron un comunicado a favor de Pedro Castillo y desconociendo a Boluarte Zegarra como jefa de Estado.

