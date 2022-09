El canciller Miguel Ángel Rodríguez Mackay insistió en la necesidad de que el Perú suscriba la Convención del Mar (Convemar) y criticó que las autoridades en los últimos años hayan optado por la inacción en lugar de suscribir la adhesión.

“Siempre decía que el día, si se daba, la oportunidad llegó, había que abordar el tema de la Convención del Mar que, repito, recogió intacta la Declaración de Santiago”, dijo.

“No como otros que, por cuidar sus puestos y sus cargos, prefirieron dejar allí, arrinconada la tesis. Para eso no se tiene poder y para eso no se gobierna. Hay que tener carácter en temas de Estado y soy consecuente con lo que uno piensa. Si no, entonces nos convertimos en fantoches de nuestro propio libreto”, agregó en su participación.

Para el canciller, sin Convemar Perú es “extraordinariamente vulnerable” ya que contiene niveles de protección de no solo tres millas de mar territorial sino hasta las 12 millas de mar territorial y luego 12 millas más de zona contigua.

“Desde las 12 hasta la 200, la zona económica exclusiva y en las 200, subrayo, en las 200, completa soberanía del Estado peruano. No en 188 como se ha dicho hasta de mala fe por algunos sectores”, manifestó para luego advertir que, incluso sin suscribir la Convemar, Perú está obligado a acatarla a nivel internacional sin poder acceder a sus beneficios.

Rodríguez Mackay participó en el 70 aniversario de la Declaración de Santiago que ocurrió en 1952 y la creación de la Comisión Permanente del Pacífico Sur.

Polémica con Pedro Castillo

El canciller Miguel Ángel Rodríguez Mackay defendió su posición a favor de Convemar luego que el presidente Pedro Castillo tuiteara que se debían defender las 200 millas del mar, posición que luego reafirmaría el viernes en declaraciones desde Cusco.

“Nosotros somos respetuosos de la Constitución y debemos seguir defendiendo el último milímetro no solo del mar que tenemos sino del territorio nacional. Ha habido, en todo caso, algunas informaciones que estamos corrigiendo, voy a sentarme a conversar con nuestro canciller y tranquilo no hay nada que discutir ahí”, refirió Castillo durante su visita a las ruinas de Quillarumiyoc, en Cusco.

“Lo que corresponde al Perú, y más que todo con nuestras 200 millas tener la seguridad. Y además impulsar, también desarrollar no solamente la riqueza del mar sino colocarla en la currícula nacional para que todo peruano sienta y sepa qué nos corresponde en el mar peruano, todas sus millas y todo el ámbito territorial”, agregó el mandatario.