Canciller Nestor Popolizio considera que Unasur tiene "parálisis" desde hace dos años

Síguenos en Facebook

El ministro de Relaciones Exteriores, Néstor Popolizio, resaltó la creación del nuevo bloque regional Prosur, integrado por Argentina, Chile, Ecuador, Brasil, Paraguay y Perú que apunta a reemplazar a Unasur.

En diálogo con RPP Noticias, el canciller indicó que este espacio era necesario porque Unasur "tiene una parálisis" porque se encuentra sin secretario general desde hace dos años.

“Eso imposibilitó que se tomaran decisiones oportunas y rápidas para la integración sudamericana. Tiene una parálisis Unasur de más de dos años, no tiene secretario general, no ha avanzado en ninguno de los temas que se habían previsto, y hace cinco años que no se reunían los presidentes para darle un impulso político a la integración sudamericana”, remarcó.

Como se recuerda, varios países cuestionan a Unasur que está conformado por el régimen chavista de Venezuela, Bolivia, Guyana y Uruguay.

El último viernes, los presidente de Chile, Colombia, Argentina, Brasil, Ecuador, Paraguay y Perú lanzaron Prosur durante una reunión en Santiago de Chile.