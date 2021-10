El ministro de Relaciones Exteriores (RREE), Óscar Maúrtua, participó del lanzamiento de la segunda reforma agraria que se llevó a cabo en el santuario de Sacsayhuamán, Cusco. En la ceremonia también estuvieron congresistas de la bancada de Perú Libre, cuyas coordinaciones con el primer ministro, Guido Bellido, se dirigían a exigir la renuncia del canciller.

Durante la actividad, Óscar Maúrtua destacó la iniciativa del Ministerio de Agricultura y Riego, encabezado por Víctor Maita Frisancho, la cual, según el Ejecutivo, contará con la participación directa de los gremios y organizaciones de productores del campo, así como la promoción de la articulación intergubernamental e intersectorial a favor del crecimiento y desarrollo rural.

Asimismo, el canciller reiteró la mayor disposición de su despacho para participar de esta política intersectorial, principalmente brindando el respaldo para viabilizar todos los programas de desarrollo contemplados en la llamada segunda reforma agraria.

En esa línea, afirmó que el Ministerio de RREE facilitará contactos con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Programa Mundial de Alimentos – PMA, en aras de lograr los objetivos propuestos.

El evento congregó a diferentes autoridades, entre ellas estaban algunos congresistas de la bancada oficialista de Perú Libre, quienes confabularon con el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, para lograr la salida de Maúrtua del Gabinete Ministerial.

Según reveló este Diario, Bellido promovió, en la conversación grupal vía WhatsApp en el que participa junto a miembros de la bancada de Perú Libre, que los legisladores pidan la renuncia del canciller, Óscar Maúrtua, y su vicecanciller, Luis Enrique Chávez, debido a sus declaraciones ante la comisión parlamentaria de Relaciones Exteriores.

“Tiene que ir creo dos cosas la renuncia inmediata del vicecanciller por contradecir al presidente y también el Maúrtua debe renunciar en día camaradas”, escribió Belido Ugarte el 29 de setiembre contra un miembro del gabinete que preside.

Anteriormente, Bellido emplazó a Maúrtua por sus declaraciones respecto a la postura de Perú con Venezuela. “Desmiento afirmación del vicecanciller de no reconocer autoridad legítima en Venezuela, no es la postura del Gobierno. Nuestro presidente tuvo una reunión con el presidente Nicolás Maduro para solucionar crisis migratoria. Si al canciller o su adjunto no les gusta, tienen las puertas abiertas”, expresó el primer ministro en Twitter.

La actitud de Bellido Ugarte fue considerada como “desleal” por parte del ex presidente de la República Ollanta Humala. Además, remarcó que la permanencia del primer ministro en el cargo es “insostenible”.

“Las deslealtades son inaceptables en un gobierno. Y lo digo con experiencia de haber sido gobierno y de haber tenido ese tipo de cosas. El presidente del Consejo de Ministros debe ser una persona de mucha confianza del presidente, pero este señor tiene un doble discurso y da la impresión de que obedece a las consignas del jefe del partido Perú Libre. Es insostenible la presencia de Bellido”, expresó en diálogo con El Comercio.