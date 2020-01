Miryam Reátegui, candidata al Congreso por Democracia Directa, afirmó hoy, en el espacio Conoce a tu candidato de Correo, que la ideología de género “es un adefesio” porque considera que “tergiversa la condición humana”.

“La ideología de género es un adefesio. Hay que respetar cada género. Nosotros no podemos decir tú eres blanco, negro o azul porque hay una identidad que hace que una persona tenga su género. La ideología de género es un tema que tergiversa la condición humana. Todos tenemos derecho a ser como somos, lo que no tenemos derecho es a influir y decir tú eres mejor que yo o tú no tienes que ser lo que eres. La condición humana tiene una dignidad, un tipo de igualdad, todos somos humanos”, afirmó esta mañana. (Ver transmisión desde el minuto 25:00)

Reátegui, quien postula con el número 5, dijo que postula a estas elecciones y no en las próximas porque siente la obligación de servir al Perú y que puede estar tranquila en su casa, pero no lo hace porque no quiere excluirse de la “situación desmoralizante para el país”.

“Tenemos que hacer que la gente crea en personas honestas, que reviertan ese pensamiento tan horrible del Congreso. No es el edificio del Parlamento, no es la institucionalidad, son las personas, las que han malogrado esta imagen y que han hecho que este país sea inviable en ese momento, si es que continúa como está”, expresó.

Según Miryan Reátegui, si es elegida como congresista, fiscalizará a los municipios para que cumplan con su labor de “promover las actividades culturales, artísticas, recreativas”.

Propuestas

- Reformular los cursos de artes y humanidades como eje transversal de desarrollo educativo, en el currículo nacional de educación.

- Fortalecer las políticas del plan lector.

- Apoyar la reducción de impuestos a los libros.

- Que los artistas (músicos, actores, pintores, artesanos, etc) mediante su trabajo obtengan beneficios sociales y de jubilación digna.

- Creación de “La casa del artista”.

- Luchar por el incremento de la ONP y que se devuelvan a solicitud los aportes de las AFP.

- Hacer cumplir la Ley N° 27972 de municipalidades, artículo 82, que favorece el desarrollo de la educación, cultura, deportes y recreación.

- Promover en los municipios, espacios de asistencia a personas vunerables, víctimas de discriminación y violencia: niños, mujeres, ancianos y LGTB.