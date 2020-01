Una seria denuncia por discriminación afecta al partido de izquierda Juntos Por el Perú (JP). El postulante Henry Cuadros, con el N° 35, señala que en esa organización hubo favoritismo durante el sorteo para elegir a los candidatos que participarían de la franja electoral televisiva.

Asegura, si bien es solo un invitado de ese partido, nunca fue convocado a ninguna reunión partidaria para el sorteo.

Motivos

Refiere que el 29 de diciembre, en el grupo de whatsapp que integra junto al resto de postulantes del partido (de la región Lima), se publicó la lista de beneficiados con la franja en TV.

Sustentó su denuncia de este modo: “Hay 16 cupos que entregó el Jurado Nacional de Elecciones para la franja electoral y en ese sorteo se han beneficiado los 8 primeros lugares. Según ellos (JP), justo los 8 primeros han sido elegidos (...) Creo que (eso) fue manipulado”, aseveró.

Acciones

Al conocer esto, dijo, envió al local del partido una carta notarial dirigida al personero legal José Antonio Boza, pero el oficio no fue recepcionado porque el representante no se encontraba. “En la carta he pedido una reconsideración de cómo se dio el sorteo (...) Si no podemos respetar las decisiones del resto, entonces ¿de qué estamos hablando? ¿De un país que discrimina”, anotó.

Responsables

Cuadros señala que no conoce a toda la organización de JP e indicó que no podría acusar -sin pruebas- a Verónika Mendoza o a Yehude Simon, líderes de Nuevo Perú y Partido Humanista, respectivamente, que integran el bloque de Juntos Por el Perú.

“No sé si ha estado presente el señor Yehude o la señora Verónika. No creo que sean los responsables, más bien creo que los responsables son los encargados de la organización de Juntos Por el Perú en Lima”, sentenció.

Es posible que el JEE Lima Centro considere el caso.