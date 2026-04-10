En este espacio, Correo da a conocer a los ciudadanos de Lima las tres principales propuestas de los candidatos al Congreso Bicameral, con el objetivo de que conozcan más a quienes aspiran a llegar a una curul y que podrían representarlos en los próximos cinco años.

PROPUESTAS DE JOSEPH DAGER ALVA

(Candidato a diputado por Lima con el número 23 de Ahora Nación)

1.Mano dura contra el crimen: Derogaremos las leyes procrimen que han favorecido la delincuencia y la extorsión, e impulsaremos una reforma policial empezando por el cambio de los altos mandos para limpiar la institución, recuperar la confianza y garantizar seguridad efectiva en todo el país.

2.Institucionalidad democrática: Volver al equilibrio de poderes para lo que se debe dar contenido a la etiqueta “incapacidad moral permanente”, recuperar la “cuestión de confianza” y establecer la muerte cruzada (si se vaca al presidente se disuelve el Congreso y viceversa). Del mismo modo, recuperaremos el referéndum, herramienta fundamental en una democracia.

3.Entender la Educación Superior de modo integral, ya no de manera separada como si la universitaria fuese mejor. Son vías distintas. Que sea una sola institución la que supervise su calidad, derogando la norma que modificó el Consejo Directivo de la Sunedu. Del mismo modo, crear un Sistema Nacional de Becas, que garantice el financiamiento de Beca 18.

Joseph Dager es doctor en Historia. Fue presidente del IRTP y ahora postula a la Cámara de Diputados con Ahora Nación. Foto: (Violeta Ayasta/GEC)

PROPUESTAS DE ANDRÉS BONILLA TOWNSEND

(Candidato a diputado con el número 10 por Perú Acción)

1. Muerte Civil, a través de reforma constitucional, para los funcionarios que incumplan con la cuota laboral del 5% de trabajadores con discapacidad en el sector público.

2. Sanción efectiva para las empresas privadas que incumplan la Ley de cuotas. Prohibición de contratar con el Estado, por un plazo no menor a los 3 años para las empresas privadas que incumplan la cuota laboral del 3% de trabajadores con discapacidad.

3. ⁠Creación de grupo de trabajo, en la Comisión de Discapacidad e Inclusión Social que fiscalice la correcta ejecución del presupuesto publico otorgado a los programas de políticas públicas a favor de las personas con discapacidad.

Andrés Bonilla Townsend fue asesor Adhonorem del Centro de Promoción del Desarrollo y la Educación. Hoy quiere llegar a la Cámara de Diputados con Perú Acción. (Foto: Captura canal N)

PROPUESTAS DE JESSICA HUAMÁN

(Candidata a diputada por Lima con el número 15 por País para Todos)

1. Impulsaré una política de Estado para reducir la anemia, con acciones para erradicar la inseguridad alimentaria, promover la educación alimentaria, fortalecer el primer nivel de atención en salud, promover acceso a agua segura y saneamiento y acceso a suplementos de hierro. La meta es bajar anemia infantil a menos de 20%.

2. Impulsaré la creación del Sistema Nacional de Alimentación Escolar para garantizar desayunos nutritivos y de calidad, compras a la agricultura familiar, transparencia en proveedores y veeduría ciudadana, para que la alimentación escolar deje de ser improvisada y se convierta en una prioridad nacional.

3. Impulsaré una ley para incorporar nutricionistas en los colegios, con el fin de difundir y fortalecer la educación alimentaria, prevenir la anemia, la desnutrición y promover entornos escolares nutritivos y saludables que protejan el bienestar de niños y adolescentes del Perú.