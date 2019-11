Candidatos apuran el paso y presentan licencias

Síguenos en Facebook

Tras la polémica exigencia por parte del Jurado Electoral Especial de Lima (JEEL) Centro de la acreditación de licencias a los miembros de la Comisión Permanente, algunos postulantes se apuraron en subsanar la exigencia del órgano electoral, aunque de manera extemporánea.

La entidad electoral detalló que el plazo para presentar las licencias sin goce de haber por parte de los funcionarios públicos vencía el 18 de noviembre y debió ser adjuntada a la solicitud de inscripción de candidatos.

Licencias

Rosa Bartra, una de las candidatas por Solidaridad Nacional (SN), pidió su licencia el 22 de noviembre a la Permanente y después de esa fecha la hizo llegar al JEEL. “(Mi licencia) la he pedido y la he anexado al expediente de subsanación de declaración de inadmisibilidad”, indicó.

Su colega Nelly Cuadros (SN) remitió un oficio a Diana Masamoto, personera legal de su agrupación expresándole que no puede solicitar licencia porque "a la fecha no percibo ninguna remuneración" tras disolverse el Congreso. Cuadros es miembro suplente de la Permanente y recordó que a los accesitarios no se les permitió el ingreso al Parlamento.

Mario Mantilla (FP) reiteró que no pedirá licencia hasta enero. "Debe respetarse la Constitución, y esta no exige que un congresista pida licencia. (...) Si el JNE continúa con la exigencia, incurre en infracción constitucional", expresó.

Entre tanto, Juan Sheput (Contigo) calificó de absurda la decisión del ente electoral. "Para evitar problemas, mi partido va a solicitar mi licencia y formalizar el pedido; eso lo verán los personeros, me perece un trámite que no tiene ni pies ni cabeza", sostuvo.

Explicó que no tiene ningún vínculo con el Parlamento, por ser accesitario y no percibe remuneración.