Cardenal Pedro Barreto: "Esta división que vive el país nos va a llevar a la ruina"

El cardenal Pedro Barreto aseguró que la actual división en el Perú nos llevará como país "a la ruina" e hizo una invocación a los tres poderes del Estado -Ejecutivo, Legislativo y Judicial- a recuperar la institucionalidad.

"Jesús en su época también había división de los poderes, el religioso, político y empresarial, y él decía: 'todo reino dividido va a la ruina'. Esta división que vive el país, es un país que va a la ruina. Estamos cerca de cumplir 200 años de independencia y la historia es una historia de corrupción desde el principio", dijo.

En Radio Nacional, el también arzobispo de Huancayo refirió que en toda división existen "intereses de grupo" y se preguntó por qué existe el "afán desmedido" de usar el poder de la política para obtenr beneficios, ya sea personales o de grupo.

"¿Qué cosa hay detrás de esa división? ¿Qué lo motiva? En toda división hay intereses de grupo. Allí está la pugna, no se busca el bien de todo el Perú. Son intereses de grupo, de ideología, sea de derecha o de izquierda", aseveró el religioso.

"Hay política partidista de grupos que quieren el poder, pero con motivaciones subalternas. Uno se pregunta por qué tantos políticos, por qué el ansia desmedida de servir políticamente y estamos viendo que la política es para servirse de la política del poder que el pueblo le da para beneficio personal o para beneficios de grupo", añadió.

Barreto también afirmó que no aceptaría ser mediador entre el Poder Ejecutivo y el Congreso de la República, a fin de solucionar la crisis política generada por el proyecto de reforma constitucional del Ejecutivo para adelantar los comicios generales el próximo año.

"Gracias a Dios no. No aceptaría ser mediador entre el Ejecutivo y el Congreso. Aquí no se trata de una persona. Estoy convencido que hay instituciones. No es el presidente del Congreso, o del Poder Ejecutivo, o del Poder Judicial, o los nuevos candidatos que puedan haber [los que] van a salvar al Perú. O nos salvamos todos juntos o nada", remarcó.

Sobre el adelanto de elecciones al 2020 propuesto por el Ejecutivo, el cardenal dijo que los constitucionalistas "tienen que ponerse de acuerdo" sobre su viabilidad y reiteró la necesidad de unidad entre los peruanos, dejando de lado intereses de grupo, "por el bien del país".

"Ante la urgencia de la unidad del país, tenemos que agilizar los procesos de un diálogo alturado y respetuoso para buscar qué es lo mejor. El Ejecutivo ya ha manifestado su opinión, el Congreso tiene que ponerse de acuerdo, pero no en un conflicto, sino en un camino a seguir", sentenció Barreto.