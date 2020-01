El partido Morado presentó hace unos días las propuestas que impulsarán de llegar al Congreso. Una de los capítulos lleva el nombre de “equidad de género” y que abarca una serie de políticas por la igualdad de derechos. Correo conversó con Carlo Magno Salcedo Cuadro, candidato por el partido Morado, quien aseguró que el matrimonio igualitario es una necesidad, pero no se impondrá.

¿Cuál debe ser la prioridad del nuevo Congreso?

La prioridad no es solo mía, sino del partido Morado. El partido tiene dos grandes prioridades, una es institucional, que es lucha anticorrupción, reforma política, del Congreso, que tiene que ver con derechos y crear un mejor sistema de partido. Y el otro eje que es el social que tiene que ver con educación, salud, inseguridad ciudadana y laboral.

¿Cuál debe ser el modelo de elección para los miembros del Tribunal Constitucional (TC)?

Hay que revisar el procedimiento de elección de los miembros del TC. No puede haber secretismo, tiene que ser un proceso público en el que los aspirantes que se presenten puedan estar sometidos al escrutinio público para saber de qué personas se tratan, si son idóneos para el cargo. Luego debe haber una elección pública en el Congreso, porque el TC no puede estar sometido a la repartija.

¿La inmunidad parlamentaria debe ser eliminada? ¿Por qué?

Sí. Porque en realidad la inmunidad se usaba en otros tiempos. Pero en una democracia, un congresista no tiene por qué tener privilegios, un trato especial, seguridad y esas cosas. El congresista es cualquier hijo de vecino que debe servir a sus electores.

¿Cuál es la propuesta del partido Morado sobre el matrimonio igualitario?

Al respecto de que en Perú se establezca el matrimonio civil igualitario se va a necesitar. No se va a imponer, si con el resto de partidos se llega a un consenso. El matrimonio no es una figura religiosa civil, de los derechos de las personas. No sabemos si el resto de bancadas van a estar alineadas en lo mismo. Pero por una definición de principios, podría eventualmente aprobarse. A veces no se pueden conseguir todos los objetivos, pero es un tema que tiene que ser discutido.

¿Entonces debe ser aprobado?

Tiene que ser discutido y si existe el consenso debe ser aprobado. El debate va a ser saludable.

¿Es una prioridad aprobar el matrimonio igualitario?

Debe ser discutido. Porque hay un sector de la sociedad que es importante. Para un grupo es importante, si se aprueba excelente, sino habrá otro momento. Lo que es urgente es que los derechos de las personas no sean violentadas , que el feminicidio pare. Porque en Perú existen muchas formas de agraviar: si eres mujer, negro, cholo. En ese sentido, hay una urgencia de discusión.

¿Como iría el proyecto? ¿Saldría este año?

El partido Morado está presentando un proyecto sobre el matrimonio civil igualitario, se verá si hay consenso o no. Se me ocurre, que tal si el consenso es la unión civil, es casi parecido, que se puede arreglar y ese consenso es bueno. Nosotros esperamos que todos los temas de nuestra agenda legislativa sean aprobados este año. Una vez que ya tengamos las otras fuerzas definidas podemos verlo.

¿Cuál es la postura sobre quien fue Hugo Chávez y su sucesor Nicolás Maduro?

El partido Morado siempre ha sido muy crítico de la dictadura de Venezuela del gobierno de Hugo Chávez y que continúa con Maduro. Es un régimen corrupto, hay grupos que no se han desligado. Nosotros no consideramos que existan dictaduras buenas, las dictaduras de izquierda o derecha son malas. Siempre hemos pensado lo mismo. No es admisible que fuerza políticas no vean esa realidad por ideologías.

Candidato Carlo Magno al lado de Julio Guzmán, líder del Partido Morado / Foto: Facebook