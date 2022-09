El congresista Carlos Anderson (no agrupado) se refirió a la reconsideración de la votación sobre la moción de censura contra el ministro del Interior, Willy Huerta, que verá el Pleno del Congreso el miércoles 28 de setiembre.

El legislador señaló que en la sesión de este miércoles van a mostrar más evidencia para buscar la salida de Huerta Olivos, luego de que el último viernes, 23 de setiembre, el Pleno rechazara la iniciativa.

“Creo que este miércoles vamos a tener un poco más de evidencia clara de que es lo que está pasando. A mí no me cabe ninguna duda que hay que censurar a este ministro, que desde el primer día se sometió a los deseos del presidente (Pedro Castillo) para cumplir ese deseo que el presidente tiene: ‘a mí ese señor Harvey Colchado es mi enemigo, me lo saca, no importa cómo’”, manifestó en diálogo con Canal N.

Asimismo, Anderson recordó que se intentó remover al coronel PNP Harvey Colchado como jefe de la División de Búsqueda de Personas (Divbus) de la Dirección General de Inteligencia (Digimin) sin que el ministro del Interior haya estado al tanto del tema.

“Lo mínimo que uno dice es que ese Ministerio (del Interior) es un circo. Mandan una orden por aquí y el ministro no sabe. La verdad es que muy mal y con todo lo que eso significa en el tema de gestión”, refirió.

Como se recuerda, el pasado viernes, con 55 votos a favor, 38 en contra y 10 abstenciones, la representación nacional no alcanzó el número de votos para aprobar la moción de censura presentada contra Huerta y fue enviada al archivo. Sin embargo, el presidente del Congreso, José Williams (Avanza País) citó a sesión plenaria para ver la reconsideración a esta decisión.

VIDEO RECOMENDADO

María del Carmen Alva sobre República Saharaui