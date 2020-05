En el disuelto Congreso fue parte de la bancada oficialista. Desde agosto del año pasado, cuando renunció a Peruanos por el Kambio (PPK), mucha agua pasó bajo el puente. Ahora Carlos Bruce no duda en asegurar que las estrategias del Gobierno para frenar al coronavirus no funcionan al 100%.

¿Cómo analiza la situación actual del país?

Actualmente son más de mil personas que han muerto. No estamos seguros que hemos llegado al tope de esta pandemia, pero sí es una situación bastante complicada.

¿Cree usted que las medidas adoptadas funcionan?

Hay que reconocer que el presidente (Martín) Vizcarra reaccionó rápido para disponer una cuarentena, aunque lideró un equipo que no estuvo a la altura (de las circunstancias).

¿Qué medidas debió adoptar?

Primero, comprar pruebas moleculares, porque había que iniciar una masiva compaña sin las serológicas; segundo, hacerla efectiva; tercero, distribuirlas en todo el sistema de salud pública y privada a precios accesibles y que (en un mayor porcentaje) el Estado las subsidie.

Pero esto jamás se hizo. Así es, por alguna razón no se distribuyeron en el sistema privado y tampoco pensaron en el subsidio.

Si se tiene en cuenta que el Ejecutivo usa las pruebas rápidas como instrumento de diagnóstico poblacional, ¿cómo califica su uso frente a las moleculares?

Le contestaré con algo personal. Hace unos días falleció la hija de un amigo por paro respiratorio, tras aplicarse la prueba rápida y ser diagnosticada como un falso negativo. Si el diagnóstico hubiera sido exacto, habría buscado tratamiento y estaría con vida. Eso quiere decir que estas muestras no son las más confiables.

¿Por qué cree que el ministro de Salud, Víctor Zamora, buscaba equiparar la eficacia de las pruebas rápidas con las moleculares?

Si alguien dice que es equivalente, uno se da cuenta que no es el caso, ahora se debe aplicar más moleculares. Hubo una oferta de estas muestras, pero se desestimó y días después cambiaron de ministro de Salud. No sé si está relacionado, pero pareciera que el Gobierno no quiere reconocer que está cometiendo algún error en ese sentido.

¿Es un error compararlas?

Sí, obviamente. Cuando nos dicen que las pruebas serológicas son igualitas que las moleculares, hasta mejor, uno tiene derecho a criticar y decir que no se está diciendo la verdad. Nadie le echará la culpa de la llegada de epidemia al país, pero el actual manejo de la epidemia, como la parte económica, es culpa del Gobierno.

¿Por qué fallan las estrategias del Gobierno?

El colapso del sistema de Salud no es culpa de este Gobierno, pero no haber comprado pruebas moleculares y que hayamos demorado en comprar ventiladores, sí. Teniendo los recursos es imperdonable que no se haya comprado las pruebas moleculares y los ventiladores en su debido momento.

¿Por qué se empecina Vizcarra en mantener el entorno que lo rodea?

El presidente de la República tiene la potestad de reunir a su equipo de confianza. Conozco a Vicente Zeballos, estoy convencido de que el anuncio de este impuesto a los ricos no lo hizo él porque se le ocurrió, eso estaba conversado. Parece que en el ínterin a la ministra de Economía (María Antonieta Alta) no le habría gustado que se esté avanzando algo tan rápido y con alguna amenaza de renuncia dieron marcha atrás. Esas son descoordinaciones que no debería haber en estas épocas de crisis.

¿El populismo pesa en gran parte de las decisiones del presidente?

La única respuesta que ha encontrado fue la aprobación popular desde que entró al poder. Él habrá pensado que si tenía aprobación será difícil que le ataquen, es una persona que mide sus acciones en función a las encuestas y eso no es muy bueno. Si dejas que las encuestas tomen las decisiones, entonces lo único que estás haciendo es mantenerte en el poder sin hacer nada.

¿Qué opinión le merece la inoperancia que muestra el Gobierno en diversos temas como el bono, la cuarentena que no funciona, las canastas municipales que no llegan a muchos?

El bono era lógico que no iba a resultar porque no se tiene un buen sistema de focalización de los pobres, como sí lo tiene Chile. El Gobierno tuvo que implementar lo que tenía en su momento, pero sí hubo cosas que iban a salir mal y, sabiendo eso, se hicieron, como darle plata a los municipios para que compren víveres, y eso es absurdo.

¿Cómo analiza los discursos del presidente Vizcarra sobre el registro actual de los contagiados y fallecidos?

Han habidos reportajes, como el de Correo e IDL que han puesto en duda algunas cifras que se han estado dando; eso no está bien porque, además, la realidad se puedes ocultar algún tiempo, pero se sabrá. Espero que no estén falseando las cifras porque sería terrible.