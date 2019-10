Carlos Bruce: Me parece extraño que el Gobierno no quiere que el TC analice disolución del Congreso

El exparlamentario Carlos Bruce aseguró que si el Tribunal Constitucional considera que la disolución del Congreso fue una medida constitucional del presidente Martín Vizcarra , no volverá a cuestionarla.

A través de su cuenta de Twitter, el exlegislador de Peruanos por el Kambio indicó que no tendrá ningún inconveniente con respecto a aceptar la determinación del máximo órgano constitucional sobre esa disolución del 31 de septiembre pasado.

Sin embargo, dijo que le parece raro que el gobierno de Martín Vizcarra no quiera que el TC analice el tema.

"Quiero ser muy claro: si el TC decide que las decisiones tomadas por el presidente Vizcarra son constitucionales lo aceptare y no volveré a cuestionar el cierre del congreso. Lo que me parece extraño es que desde el gobierno no quieran que el TC vea el tema. Muy raro", escribió.

En un tuit previo, Carlos Bruce se pronunció sobre las afirmaciones de Vizcarra Cornejo quien refirió que si Pedro Olaechea firma una demanda como presidente del Congreso, está usurpando el cargo.

"Si en el futuro un dictador cierra el congreso entonces nadie puede presentar una acción competencial? Wow, ¡que fácil se la estamos poniendo a los chavistas y aprendices locales!", redactó.

Este viernes, el mandatario cuestionó a Olaechea luego que este presentara una demanda competencial ante el TC contra la disolución del Congreso.