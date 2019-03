Carlos Bruce rechaza ser vinculado con la banda "Los temerarios del crimen" (VIDEO)

Síguenos en Facebook

El ministro de Vivienda, Carlos Bruce, negó que exista alguna irregularidad en llamar al exalcalde de Chiclayo, David Cornejo, implicado en la organización criminal "Los temerarios del crimen", precisó que la reunión se realizó en presencia de seis funcionarios del área de saneamiento.

"Es realmente absurdo, se me acusa de yo haber llamado al alcalde de Chiclayo y haber insinuado cosas indebidas y no ha nada más lejos de la verdad, esa llamada se hizo desde la oficina del viceministro de Saneamiento, y delante de otros seis funcionarios que estaban en reunión de trabajo y me hicieron la comunicación con el alcalde", declaró Bruce.

"Logré convencerlo (a David Cornejo) de que nos diera el expediente técnico, el alcalde ahora me dice que para qué, para algo raro, el ladrón cree que todos son de su condición, y cree que por una llamada yo ya soy parte de la banda criminal del alcalde", aseguró el titular de Vivienda.

De otro lado, el premier Salvador del Solar aseguró que no evalúan salida de Bruce a raíz de esas acusaciones.