La titular del Legislativo, Mirtha Vásquez, dijo que la decisión judicial de suspender la elección del Tribunal Constitucional es una clara injerencia sobre las atribuciones del Congreso, ¿cree que es así?

Desde mi punto de vista, como regla general, un juez constitucional puede paralizar una situación como esta, puede paralizar las decisiones del Parlamento, pero tendría que darse en una situación absolutamente flagrante, una cosa manifiestamente ilegal, manifiestamente inconstitucional, y yo lo que creo es que acá puede haber una serie de irregularidades administrativas, pero no al punto de suspender la decisión. Este fallo, la cautelar, es tan amplio que lo que sostiene es que se tiene que suspender la elección de los magistrados del TC hasta que se resuelva el fallo, y eso afecta no solo a este Parlamento, sino también al siguiente. Entonces, desde mi punto de vista, rebasa completamente las competencias del juez constitucional.

Algunos califican la resolución de prevaricadora...

Desde mi punto de vista, no, porque el prevaricato implica que se viole el texto expreso y claro de la ley. Acá la jueza lo que ha hecho es hacer una interpretación a su antojo, a su medida, pero finalmente es su interpretación. En el caso de la magistrada habría que analizar otro tema, si ha usurpado funciones o no, que es otro delito.

La resolución también señala que si no se acataba la orden de suspensión se apelaría a ciertos artículos del Código Penal. ¿Estos que implicaban?

Lo que se ha alegado es la desobediencia a la autoridad, pero la desobediencia a la autoridad tiene como punto de partida una orden legítima. Entonces, si el ciudadano afectado por la orden considera que es una orden manifiestamente ilícita, como lo consideran los congresistas, eso es algo que podría debilitar una imputación por desobediencia a la autoridad. La desobediencia a la autoridad no implica obedecer cualquier orden, implica desobedecer órdenes que sean absolutamente legales y constitucionales.

¿Qué piensa de la decisión de continuar con esta elección?

La posición del Congreso de continuar con la elección forma parte de sus facultades y sus potestades; ya todos hemos visto como ha terminado eso, no han podido elegir a los miembros. Yo lo que rescato es que, finalmente, han tomado una decisión, han votado, no han podido y ya está, el tema está intacto, no hay perjuicio para nadie.

Carlos Caro

Abogado. Estudió derecho en la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde también obtuvo una maestría en derecho constitucional. Posee grado de doctor en derecho por la Universidad de Salamanca. Es socio fundador del Estudio Caro & Asociados.