El ministro de Transportes y Comunicaciones, Carlos Lozada, aseguró que tanto el presidente Martín Vizcarra como el primer ministro, Vicente Zeballos, tenían conocimiento de la investigación fiscal en su contra por el presunto delito de colusión en agravio del Estado.

“Este es un tema que viene años atrás, inclusive, yo ofrecí una entrevista televisiva en donde aclaré y esto es de conocimiento público. [¿El presidente Martín Vizcarra y el primer ministro Vicente Zeballos sí sabían?] Claro, este es un proyecto importante para el país. Hubo un cuestionamiento al procedimiento de firma del contrato, lo cual ameritó que yo dé una entrevista televisiva”, señaló en ‘Perú21’.

Como se recuerda, la Primera Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios investiga al actual ministro de Transportes y Comunicaciones por colusión simple en agravio del Estado.

Según reveló “Cuarto Poder” el último domingo, la pesquisa contra Lozada y otras cuatro personas gira en torno a presuntas irregularidades detectadas en el contrato que suscribieron Provías Nacional —cuando el hoy ministro era director ejecutivo de esta entidad— y la empresa española Constructora San José, por el mejoramiento de la carretera Checca-Mazocruz, en Puno.

En torno a dicha obra, una de las empresas competidoras que perdió la licitación denunció que el contrato se suscribió pese a que la compañía española no acreditó su registro único de contribuyente (RUC) ni proporcionó su código de cuenta interbancario, requisitos que se encontraban en las bases de la licitación, en la Ley del Registro Único de Contribuyentes y en la Ley de Contrataciones del Estado.

Al respecto, Carlos Lozada destacó que la empresa postora que ha iniciado los reclamos al proceso “publicó sus observaciones en varios medios de difusión nacional; por lo tanto, este es un tema de conocimiento público”.

En ese sentido, sostuvo que mantuvo una conversación con Vicente Zeballos, quien le solicitó la documentación sobre el caso.

“Sí, he conversado con el premier, le hemos alcanzado la documentación. Aquí lo que tenemos es lo siguiente: hay una empresa postora que se presentó al proceso de la licitación [de la carretera Checa-Mazocruz] y no obtuvo la buena pro. Lo que esa empresa está cuestionando son dos temas, estamos hablando de que no se presentó el RUC y no se registró el número de cuenta interbancario nacional”, explicó.

Además, el titular de Transportes y Comunicaciones señaló que continúa trabajado y que no se “aferra” al cargo. “Yo sigo trabajando, yo no me aferro al cargo. Seguimos trabajando día a día”, precisó.

“Tengo 25 años de ejercicio profesional, he ocupado distintos cargos directivos en el MTC y nunca he tenido ningún proceso ni sentencia. Cuando he ocupado el cargo de director ejecutivo de Provías Nacional, en 2018, emprendimos una lucha frontal contra la corrupción, siguiendo los lineamientos del presidente. Cambiamos a todos los miembros de los comités de selección, creamos salas especializadas de licitaciones con cámaras de video, entraban sin celular, todo para que no se filtre la información”, dijo.

Finalmente, detalló que “hasta la fecha” no ha sido notificado de la formalización de la denuncia ni tiene los alcances de la resolución de la fiscalía. “Me he enterado por los medios de comunicación”, precisó.