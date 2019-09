Carlos Mesía Ramírez: "Informe de Comisión de Venecia no tendrá carga política”

¿Cómo nació la iniciativa de participar en la Comisión de Venecia?

La Comisión de Venecia es un órgano consultivo y, a iniciativa mía, el Perú se incorporó a este órgano. En un viaje que hicimos a la Corte Europea de Derechos Humanos, nos enteramos de la existencia de la comisión y preguntamos si podíamos ser parte. Nos dijeron que sí, hablé con el Canciller sobre los pasos que se tenían que tomar, a él le pareció interesante la iniciativa y el Perú se incorporó.

La Comisión de Venecia llegó a Lima el 2011 convocada por el Tribunal Constitucional (TC) para ver el caso El Frontón. ¿Qué experiencias se pudo recoger de entonces?

Por mi experiencia, creo que es absolutamente imparcial, no va a dar un informe al margen del bien y del mal y, desde esa perspectiva, a mí me parece positiva la decisión del Congreso de convocar a la Comisión de Venecia. Además, teniendo en cuenta qué diga, será simplemente un informe más de los tantos que ha venido recaudando la Comisión de Constitución, pero, claro, con el peso de un organismo internacional. Se le pidió a la comisión que interviniera como amicus curiae (amigo del tribunal), no para que dijera si el caso El Frontón constituía un delito de lesa humanidad, porque eso le correspondía al tribunal, pero sí para dilucidar en qué consistían desde la perspectiva de ellos los delitos de lesa humanidad. El ambiente jurídico tiene mucha carga político-ideológica, y la idea era que la autoridad sea imparcial para definir qué es un crimen contra la humanidad.

¿Cree que es legítimo que se pronuncie sobre el desarrollo democrático de nuestro país?

Es absolutamente legítimo, porque el Perú forma parte de la Comisión de Venecia, y si forma parte, le puede hacer consultas. Tenga la seguridad de que la comisión no le va a dar la razón ni al Congreso ni al Ejecutivo. Va a hacer un informe absolutamente inteligente en materia de reforma constitucional, van a saber decir lo suficiente como para que los peruanos podamos estar enterados de qué cosa es lo que pasa. La carga ideológica y política no nos permite tomar una decisión clara.

¿Considera que el Congreso, al realizar una consulta, renuncia a su autonomía?

No, para nada, porque la comisión no le va a decir al Parlamento qué hacer. Es absurdo pensar que en su informe va a decir usted tiene la razón. Ellos van a hacer un informe técnico que va a estar descontaminado de toda carga política; entonces, en medio de esta confusión, es mejor consultar a un tercero imparcial.

¿Hasta dónde puede llegar la intervención de ese grupo?

La comisión lo que va a hacer es señalar básicamente cómo funciona nuestro sistema presidencial parlamentario. Lo que va a hacer la Comisión de Venecia es investigar.

Perfil

Carlos MesÍa Ramírez, expresidente del tribunal constitucional

Primer representante del Perú en la Comisión de Venecia. Estuvo afiliado al Partido Aprista hasta el 27/02/2019.