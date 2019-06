Carlos Morán descartó uso de mandiles rosados en la PNP pero resaltó ejemplo de las Fuerzas Armadas (VIDEO)

Síguenos en Facebook

El ministro de Interior, Carlos Morán se manifestó sobre la reciente polémica por el uso de mandiles rosados por parte de miembros las Fuerzas Armadas del Perú, quienes participaron en la campaña emprendida por el Ministerio de la Mujer a favor de la igualdad de género.

Ante esta situación, resaltó el ejemplo brindado por los militares y pidió dejar de lado lo anecdótico del caso. "Vamos a dejar el lado anecdótico de esto, pero las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional han dado un ejemplo de que sí estamos por la igualdad y la paridad de género", sostuvo el titular del Interior desde Piura.

No obstante, el ministro recordó que la Policía Nacional de Perú ya cuenta con una general mujer y estima que en unos diez años habrá coroneles y generales mujeres.

Consultado sobre si efectivos de la Policía se sumarían a la campaña "Hombres por la Igualdad" utilizando mandiles rosados, Carlos Morán descartó esa acción.

"No, no, yo no estoy hablando de eso, nosotros apostamos por la igualdad, nada más", precisó.