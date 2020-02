Para el ministro del Interior Carlos Morán, el presidente Martín Vizcarra en ningún momento lo desautorizó tras el anuncio que hiciera respecto a la aprobación de un Decreto Supremo para eliminar el resguardo policial a los congresistas.

“La iniciativa sigue en pie, yo no me siento desautorizado (...) ¿Que me siento respaldado por el Presidente?, sino no estuviera aquí”, señaló.

Como es público, el último martes Vizcarra dejó sin piso a Morán al precisar que el anuncio de su ministro solo se trataba de “una propuesta”.

El ministro reconoció ayer que la forma de anunciar la medida no fue la apropiada, pues “faltó una mejor comunicación”, y descartó que haya sostenido una conversación previa con Vizcarra sobre este tema.

Acuerdos. Sostuvo que para luchar contra la inseguridad se requiere de suficiente personal policial ya que existe actualmente un serio déficit. “Para Lima son menos de 120 policías por cada 300 mil habitantes”, señaló tras agregar que los vehículos llamados “seguidores”, asignados a diferentes autoridades, serán puestos a disposición de la PNP para el trabajo en seguridad ciudadana.

Destacó que en el 2019 egresaron 12,000 policías de la Escuela de Suboficiales, mientras este año lo harán 6,000 más. En total son 18,000 efectivos para resguardar las calles durante su gestión. “La racionalización en forma ponderada que estamos planteando es recuperar 1,700 policías”, expresó.

respaldo. Morán destacó que los nuevos legisladores se hayan mostrado a favor de la propuesta del Ejecutivo. “La iniciativa debe partir de casa. Los ministros han decidido acogerse a esa iniciativa y reducir su personal policial”, anotó.

Por otro lado, el premier Vicente Zeballos, dijo que se le ha pedido a Morán revisar el marco legal y culminar el diagnóstico de la disponibilidad del número de policías y la pertinencia en cuanto a su uso.