Carlos Morán sobre afirmaciones de "Goro": "Tendrá que probar lo que dice"

El ministro del Interior, Carlos Morán, indicó que el sicario Rubén Moreno Olivo "Goro" deberá probar sus afirmaciones sobre la congresista Yeni Vilcatoma.

Además, el funcionario indicó que la legisladora merece su respeto y dijo que las palabras de "Goro" no tienen relevancia cuando mencionó a Vilcatoma cuando salía de la vivienda en Los Olivos tras ser capturado por la Policía el último sábado.

"No quiero opinar sobre lo dicho por un delincuente. En todo caso, tendrá que probar lo que dice. No tengo nada que responder a la congresista, ella merece mi máximo respeto. Lo dicho por un delincuente no tiene relevancia", manifestó.

En otro momento, Carlos Morán precisó que es materia de investigación la excarcelación de Rubén Moreno cuando debía pagar una condena de 25 años por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa por el primer atentado contra el exconsejero regional de Áncash, Ezequiel Nolasco.

"No perdamos el contexto. Goro fue liberado por una situación irregular, obtuvo su libertad y eso es materia de investigación. Pero, el trabajo de la Policía que ha permitido en semanas de que obtuvo su libertad ilegalmente, pueda ser capturado", subrayó.