Carlos Neuhaus, miembro del Comando Vacuna COVID-19, descartó una eventual candidatura suya para las Elecciones Generales del 2021 por el Partido Popular Cristiano (PPC).

En Canal N, indicó que su actual prioridad es lograr la llegada de la vacuna contra el coronavirus (COVID-19) al Perú, tras lo cual se dedicará a su familia. No obstante, admitió que ha recibido llamadas para consultarle sobre dicha posibilidad.

“Lo que hice fue hacer los Juegos Panamericanos, que creo que salieron bien, y después me he dedicado al tema de la vacuna COVID-19 y a eso estoy abocado. Yo soy miembro del Partido Popular Cristiano (PPC) desde el año 1978. Hace ocho años que no hago vida partidaria y se les ha ocurrido nombrarme”, manifestó.

“Yo no he dicho ‘quiero’, pero sí, me ha llamado gente, etc. Yo lo que quiero es terminar lo que estoy haciendo bien, que la vacuna llegue al Perú, apoyar de la mejor manera posible, enfocarme en eso. Después lo que tengo planeado es recuperar el tiempo con mi familia”, añadió.

Neuhaus también aclaró que no está abocado en el tema de la vacuna contra el COVID-19 con fines electorales y remarcó que para ayudar al país no necesita de ningún cargo político.

“Antes de que pensemos en las figuritas, en las personas, lo que debe haber es una especie de unión de grupos que piensen de una manera afín, se depongan actitudes personales y se busque un programa conjunto que ayude a sacar a nuestro país adelante. Después se hablará de personas”, sentenció.