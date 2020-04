Corren rumores de una supuesta renuncia de la ministra de Economía María Antonieta Alva.

Sí, he escuchado rumores, pero todos son falsos. Cuando yo fui ministro me renunciaron tres veces, y yo era siempre el último en enterarme.

¿Es viable gravar los salarios de un sector de la población, con llamado “impuesto solidario”?

De lo poco que se conoce yo creo que es una mala idea plantearla en estas circunstancias. Cuando uno está en una recesión, lo primero que tiene que hacer es tratar de salir rápidamente de ella. Y eso se hace incentivando el consumo y la inversión. Entonces, poner un impuesto en estas circunstancias, cuando hay una crisis tan grave como la que tenemos, va en contra de lo que está haciendo el Gobierno. El Gobierno le está dando a las familias plata para que mantengan el consumo. Entonces, no tiene mucho sentido penalizar el consumo futuro a través de este impuesto.

Al parecer, el Gobierno intenta gravar también los ingresos de las empresas más importantes del país.

Son las que, básicamente, financian la caja fiscal. Son las que pagan impuestos, generan empleos. No le veo ningún incentivo para gravarlas aún más. Lo que hay que hacer es tratar que el costo nos lo financien, en el corto plazo, afuera del país. No hay por qué -dada la gravedad de la crisis- sacársela a los peruanos en este momento. Más adelante podemos conversar. En este momento lo que necesitamos es que las empresas rápidamente se reactiven y empiecen a producir. Este año la mayoría van a tener pérdidas. Entonces, no van a poder pagar impuesto a la renta.

Da la impresión de que el Gobierno tiene contradicciones con el MEF en este tema.

No lo creo, la verdad. A veces se hacen historias. Siempre hay desencuentros, puntos de vista distintos. Yo, personalmente, no haría mucho lío de esto. Yo esperaría que esa idea que han tenido la descarten. A alguien se le puede ocurrir algo y, después, te dicen eso no conviene y se descarta y se sigue adelante. Y listo. No todo el mundo se mantiene siempre de acuerdo o desacuerdo desde el principio.

¿Qué órgano del Gobierno, a su juicio, debe liderar cualquier decisión de política tributaria, como la polémica propuesta del impuesto de “solidaridad”?

El MEF, como siempre lo ha hecho. Es una responsabilidad del MEF.

Carlos Oliva

Economista. Fue ministro de Economía y Finanzas del Perú entre junio de 2018 y septiembre de 2019 durante el gobierno de Martín Vizcarra. Graduado en la Universidad del Pacífico, realizó un máster en Economía en la Universidad de Georgetown.