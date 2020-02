Carlos Ramos Heredia, exfiscal de la Nación, informó este martes que tomó la decisión de denunciar a los fiscales supremos Pedro Chávarry y Tomás Gálvez por hechos de corrupción que ambos habrían perpetrado con el objetivo de retirarlo del Ministerio Público.

“Voy a presentar denuncias contra ellos [Pedro Chávarry y Tomás Gálvez] también, porque, en su momento, ellos me denunciaron a mí, por cuestiones que han sido totalmente esclarecidas. El afán de ellos fue que yo no regresara al Ministerio Público, entonces, yo también me he visto perjudicado con las conductas de estas personas”, sostuvo en diálogo con Radio Nacional.

Ramos Heredia advirtió sobre una posible elección de Tomás Gálvez como el próximo fiscal de la Nación pese al acuerdo de la Junta de Fiscales Supremos respecto a la elección del fiscal con mayor antigüedad.

Consideró, asimismo, que el Ministerio Público debe trabajar en colaboración “con diferentes estamentos del Estado, con el Poder Judicial, el Ministerio del Interior, sobre todo la procuraduría en el tema del dinero que debe rescatar el Estado” de la empresa Odebrecht.

Carlos Ramos Heredia fue suspendido como fiscal de la Nación el año 2015 por una presunta inconducta funcional en el marco de la investigación a la red de corrupción encabezada por el ex gobernador regional de Áncash César Álvarez.

Además, fue sancionado por la destitución de los cuatro fiscales que allanaron el local conocido como ‘La Centralita’ y por rehusarse a investigar al fiscal Dante Farro, ex titular de la Junta de Fiscales del Santa (Áncash), pese a las denuncias en su contra.