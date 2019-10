Carlos Tubino sobre agresión que sufrió con un cono: "Me han podido hasta matar" (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Tras ser agredido esta tarde por ciudadanos enardecidos cuando intentaba ingresar al Congreso de la República, Carlos Tubino contó detalles de cómo ocurrió la agresión que sufrió y señaló que evalúa entablar una denuncia por exposición al peligro.

"Cuando yo he llegado al Congreso y he ido a hablar con el general Jorge Lam Almonte que está al mando de todo este personal, él mismo no me dejaba moverme de la barrera, él mismo ha dado una disposición que ha cometido un delito, exposición de personas al peligro. Él me ha expuesto innecesariamente", señaló Tubino en entrevista con Mávila Huertas.

Asimismo, el aún militante de Fuerza Popular aseguró que le salió "barato" el golpe de un cono que recibió en la cabeza, pues la situación pudo haber sido peor.

"Afortunadamente me salió barato porque solamente me cayó algo en la cabeza que no ha sido muy fuerte, pero me han podido hasta matar y eso por un mal manejo, un absurdo de un general que está aplicando una disposición que le pueden haber dado como si fuéramos la Venezuela chavista", manifestó el integrante del Congreso disuelto.

Sobre renuncia de Mercedes Áraoz

Por otro lado, Carlos Tubino también se pronunció sobre la renuncia que presentó Mercedes Áraoz a la vicepresidencia de la República.

"Ella ha tomado esa decisión, yo la respeto, pero el día de ayer nosotros hemos actuado en el Congreso basados en un incumplimiento fragante de la Constitución política del Perú... Si ella la rechaza (el cargo de presidenta encargada), es una decisión personal", comentó Tubino.