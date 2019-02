Carlos Tubino asegura que Fuerza Popular será una "opción política positiva" en el futuro

Síguenos en Facebook

Al término de la legislatura, el vocero de Fuerza Popular, Carlos Tubino, indicó que a pesar de la crisis que afronta su bancada por diversos temas, su partido político será una "opción política positiva" en el futuro. Además, dijo confiar en que pronto superarán la crisis.

"No es como algunos imaginan. Muchos quisieran que el fujimorismo desapareciera (...). Creemos que podemos continuar hacia adelante como una opción política positiva. Creo que lo que se viene puede ser mejor", agregó.

En diálogo con RPP, lamentó que los fujimoristas hayan sido responsabilizados de la mala imagen del Parlamento por los diferentes hechos suscitados.

"Nos han hecho cargamontón, nos han echado la culpa de todas las cosas que se hacen mal (en el Congreso)", refirió.

López Vilela

De otro lado, Carlos Tubino sostuvo que votó en contra de la suspensión de 120 días contra Luis López Vilela en el Pleno del Congreso, porque le pareció una exageración el tiempo de la sanción por la acusación de tocamientos indebidos a su colega Paloma Noceda.

"Es un tema que debió debatirse bastante. Nosotros dejamos libertad de conciencia a los congresistas de la bancada. Ese caso no se puede comparado con el del congresista (Moisés) Mamani. Algunos no le ven falta de respeto ni injerencia sexual en el tema. Me pareció que debía ser sancionado, pero 120 días de suspensión, fue una exageración", remarcó.