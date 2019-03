Carlos Tubino considera que no es viable retorno del servicio militar obligatorio

Síguenos en Facebook

El congresista de Fuerza Popular, Carlos Tubino, se demostró en contra del proyecto de ley sobre el retorno del servicio militar obligatorio presentado por su colega de Cambio 21, Luis Yika.

En ese sentido, aseguró -de forma personal- que no es viable de acuerdo con los argumentos del legislador de la iniciativa.

"Mi opinión personal es que no es viable, y lo digo con conocimiento de causa. No solo con los cuarenta años de servicio en la Marina de Guerra del Perú sino que he sido tres años inspector del Ministerio de Defensa", subrayó el fujimorista en diálogo con Exitosa Tv.

Luego, Tubino indicó que algunas personas creen erróneamente que con el servicio militar obligatorio se reducirá la delincuencia en el país.

Además, dijo que se encuentra en contra de la iniciativa porque las Fuerzas Armadas carecen de la infraestructura para recibir a los jóvenes para el servicio militar.

"Las Fuerzas Armadas no son correccionarias de la juventud. Si alguien piensa que con el servicio militar vamos a desaparecer las pandillas o lo que fuera, esa no es la labor de las Fuerzas Armadas", añadió.