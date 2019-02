Carlos Tubino: "Que alguien me explique qué interés podría tener Fuerza Popular para blindar a Chávarry"

Síguenos en Facebook

El vocero de Fuerza Popular, Carlos Tubino, negó de manera contundente que la bancada que representa esté blindando al exfiscal de la Nación, Pedro Chávarry

"De acá les digo. No existe blindaje. No existe la consigna. ¿Por qué seguimos con esa cantaleta? Acá hay que tener las cosas claras. Nosotros no estamos para blindar nadie ni tenemos ningún interés. Por favor, que alguien me explique qué interés podría tener Fuerza Popular para blindar a Chávarry. Por favor, por dónde. No tiene ninguna lógica", expresó el fujimorista a la prensa.

Sobre la decisión de la Comisión Permanente de no cambiar a procedente la denuncia formulada por el procurador Amado Enco, que acusa a los fiscales y jueces supremos, Tubino dijo que todos los detalles fueron analizados "como corresponde".

"Todos los detalles han sido analizados jurídicamente como corresponde y acá nadie está para blindar a nadie. Lo vuelvo a insistir porque encima de todo no tiene lógica. ¿Para qué? Fuerza Popular no tiene ningún interés", manifestó.

Como se recuerda, hoy por mayoría fujimorista, se rechazó cambiar a procedente la denuncia constitucional 262, formulada por el procurador Amado Enco, que acusa a los fiscales supremos Tomás Gálvez, Víctor Rodríguez Monteza, Pedro Chávarry, y a los jueces supremos Aldo Figueroa, Martín Hurtado, Duberlí Rodríguez y Ángel Romero por los presuntos delitos de tráfico de influencias, patrocinio ilegal y la pertenencia a una organización criminal.