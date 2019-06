Carlos Tubino sobre fujimoristas que votaron a favor: "Me hubiera gustado que cumplan órdenes" (VIDEO)

El vocero de Fuerza Popular, Carlos Tubino, se pronunció sobre los fujimoristas que votaron a favor de la cuestión de confianza presentada por el presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar.

Tubino dijo que le hubiera gustado que los legisladores de su bancada siguieran órdenes porque él viene de una vida militar. Sin embargo, respeta que está en la vida política y lo tiene que aceptar.

"No somos un rebaño. Acá nadie cumple órdenes, a mí me hubiera gustado que cumplan órdenes, pero yo vengo de la vida militar, pero estoy en otro mundo, un mundo político en donde hay libertad de pensamiento y tengo que aceptar el lugar en donde me encuentro", expresó.

Carlos Tubino aseguró que los legisladores que votaron a favor de la cuestión de confianza consideran que se va a respetar la Carta Magna y que fue para evitar un caos político en el país.

"Lo que hemos votado a favor creemos que se va a respetar la Constitución Política del Perú. Creemos que no es un momento oportuno en nuestro país que exista un caos político. Que se genere una situación que retrotraiga nuestra economía. Es un tema muy importante para los jóvenes", indicó.