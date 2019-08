Carlos Tubino: Hay tres soluciones para el proyecto de adelanto de elecciones

Síguenos en Facebook

El portavoz de Fuerza Popular, Carlos Tubino, señaló que su bancada escuchará atentamente al jefe de Gabinete, Salvador del Solar, durante la reunión que sostendrán -este lunes- con el jefe de Gabinete, Salvador del Solar, en el marco de las rondas de diálogo por el proyecto del adelanto de las elecciones para el 2020.

En diálogo con Canal N, indicó que ese planteamiento de Martín Vizcarra tiene tres soluciones. Dijo que la primera es aprobar la reforma constitucional con 67 votos o más; la segunda, aprobarlo en dos legislaturas y no ir al referéndum, y la tercera es el archivamiento.

"Nosotros le escucharemos siempre mencionaremos que para ese proyecto de ley hay tres soluciones. La primera aceptar lo que ha pedido el presidente, (aprobar la reforma) con 67 votos o más, e ir al referéndum. La otra es no ir al referéndum y aprobarlo en dos legislaturas con 87 votos y aprobarla, con eso se evita el gasto al Perú de 300 millones de dólares. La última es el archivo. Todo está dentro de las posibilidades", subrayó.

"Vizcarra está mal asesorado"

En otro momento, Carlos Tubino consideró que el mandatario Vizcarra se encuentra mal asesorado, debido a lo cual, lo han vuelto muy confrontacional con los miembros del Congreso de la República.

Sostuvo que las personas que asesoran a Vizcarra, favorablemente no hacen lo propio al jefe de Gabinete, Salvador del Solar.

"(Toma la decisión porque) está mal asesorado. Yo sí creo que hay personas detrás del presidente en Palacio de Gobierno, no en la oficina de Salvador del Solar, que pintan un panorama que no es el correcto, que es mucho más confrontacional y vislumbran actitudes que no están en el ánimo de los congresistas hoy en día", sostuvo.