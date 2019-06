Carlos Tubino: "He puesto el pecho por el Perú durante muchos años" (VIDEO)

El vocero de Fuerza Popular, Carlos Tubino, negó que le falte valentía para afrontar algunas circunstancias de su partido como lo acusó el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, el último jueves.

En diálogo con 'RPP Noticias', el portavoz fujimorista aseguró que siempre "ha puesto el pecho por el Perú" y dijo que tiene la conciencia tranquila.

"Pero eso no es como él (Daniel Salaverry) ha querido decir, que me falta valentía. Yo he puesto el pecho por el Perú por muchos años y mi conciencia que es el mejor juez que tengo, está muy tranquila", sostuvo.

Luego, Carlos Tubino aclaró que fue captado recostado en el asiento de su vehículo cuando salía de una reunión con su bancada, porque determinaron que nadie daría declaraciones, pero no por algún temor sobre un tema a declarar.

"Estuvimos en la reunión por el tema de la cuestión de confianza y acordamos no dar las declaraciones, entonces, a la hora de salir en mi carro me comenzaron a golpear la ventana, reaccioné hice así (inclinándose hacia un lado) y me tomaron una foto. Fue una cuestión totalmente circunstancial", mencionó.

El último jueves, Salaverry manifestó sobre Tubino: "Me sorprende que hable de valentía quien hace pocos días salió escondido en su carro del Congreso".