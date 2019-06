Carlos Tubino: "No estamos atrás de que Salaverry deje la presidencia del Congreso" (VIDEO)

Síguenos en Facebook

El vocero de la bancada de Fuerza Popular, Carlos Tubino, declaró respecto a la acción de amparo presentada, en La Libertad, por el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, tras aprobarse la recomendación de la Comisión de Ética que indica suspenderlo por 120 días.

Ver más: Daniel Salaverry presentó acción de amparo en La Libertad por su domicilio, según su abogado

"Él (Daniel Salaverry) como Presidente del Congreso está llamado a defender por la institucionalidad del Congreso. Lo que está sucediendo acá es una medida cautelar que se presenta, no en Lima que debía haberse presentado, no sé por qué se ha ido a Trujillo. Él vive acá, sus hijos están acá, su familia está acá", declaró para la prensa.

Ver más: Daniel Salaverry asegura que en el 2021 muchos de sus colegas terminarán en Castro Castro (VIDEO)

Asimismo, añadió que Daniel Salaverry no estaría siendo "transparente". "Una cosa son las cosas legales y otra la transparencia. No hay que dejar dudas del accionar de la persona, no hay que temerle a nadie", expresó.

Finalmente, desmintió que Fuerza Popular esté detrás de la Presidencia del Congreso. "Nosotros no estamos atrás de que el señor Salaverry deje la presidencia del Congreso. La verdad que él está viendo situaciones que no existen", comentó.