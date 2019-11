Carlos Tubino: "No hubo ningún acercamiento" a Solidaridad Nacional

Síguenos en Facebook

Carlos Tubino, miembro suplente de la Comisión Permanente del Congreso de la República, aseguró que no hubo ningún tipo de acercamiento con el partido Solidaridad Nacional para ser candidato en las elecciones parlamentarias del 26 de enero del 2020.

"No hubo ningún acercamiento, ninguno no lo hubiera aceptado", expresó en Canal N, donde reiteró que intentó ir a la reelección para "resarcir" su honor, pero en Fuerza Popular tomaron otra decisión que desencadenó en su renuncia.

Tubino también criticó la forma cómo los miembros del Congreso disuelto "han sido tratados" por el ministro del Interior, Carlos Morán, luego de la medida adoptada por el presidente Martín Vizcarra el pasado 30 de setiembre.

"No voy a la reelección, pero intenté ir. Lo que he intentado era resarcir mi honor. Humildemente soy una persona que tiene 51 años de servicio al Estado y cada vez que he cesado en un cargo lo he hecho de manera distinguida, normal, pero la forma en que hemos sido sacados, sobre todo el ministro Morán ha sido muy duro y despectivo con nosotros, y eso sí me parece que está mal", expresó

"Lo que quería era resarcir eso. El partido consideró que no era aceptable esa posición y lógicamente ha tomado una decisión sin medir las consecuencias […] Allí sí creo que me ha correspondido tomar una decisión correcta y alejarme de Fuerza Popular", añadió.

Respecto a la postulación de Rosa Bartra y Yeni Vilcatoma por Solidaridad Nacional, Tubino refirió que "son personas jóvenes y tienen objetivos por delante", aclarando que ambas estaban como "invitadas" en Fuerza Popular.

"Soy una persona de edad avanzada y en el caso de las personas mencionadas, son personas jóvenes y tienen objetivos por delante, ellas estaban como invitadas", manifestó.

"En mi caso, he estado en el CEN de Fuerza Popular, estuve desempeñando el cargo cuando asumí el cargo como vocero y secretario general parlamentario. Son situaciones diferentes", sentenció.