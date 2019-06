Carlos Tubino sobre mandiles rosados: "no es un tema que debamos aplaudir"

Sigue la controversia. Varios congresistas han manifestado su rechazo por el uso de mandiles rosados por parte de personal del Ejército durante la apertura del programa "Hombres por la Igualdad" realizado por el Ministerio de la Mujer. El legislador Carlos Tubino expresó en comunicación con Diario Correo que lo que la titular de la Mujer, Gloria Montenegro ha hecho es "una intromisión" y señaló que es un tema que no debe ser "aplaudido".

"Lo que ha hecho la ministra Montenegro es una intromisión dentro del Ejército, la colocación de estos mandiles que precisamente no refleja lo que hoy se trata de mostrar, sobre todo a la juventud, a los niños, sobre la capacidad de las mujeres", expresó a Correo.

Asimismo, señaló que las mujeres hoy en día pueden desempeñarse en cualquier cargo público o privado, pero no necesariamente eso va a ser reflejado con un mandil. "Es justamente lo tradicional que siempre se ha mostrado de la mujer, que la mujer era la que se encarga de las labores del hogar y eso definitivamente es lo que no se quiere hacer", añadió Tubino.

De igual forma precisó que lo realizado por el ministerio de la Mujer es una campaña mal implementada. "Al colocar esos mandiles sobre los militantes del Ejército es algo totalmente antireglamentario".

"Hoy la ministra ha mostrado una imagen del Ejército que está siendo mencionada, no solamente en Perú. No es una imagen adecuada, sobretodo en el Ejército, esto le quita liderazgo al equipo de suboficiales y generales que han participado en la campaña. Básicamente la ministra debería estar evaluando lo que ha hecho, no es un tema que debamos aplaudir, al contrario es un tema que es censurado", aseveró.