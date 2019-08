Carlos Tubino sobre Martín Vizcarra: "Es un presidente que tiene una agenda de izquierdas" (VIDEO)

Síguenos en Facebook

El congresista y vocero de la bancada de Fuerza Popular, Carlos Tubino comentó sobre la reunión que mantuvo el presidente Martín Vizcarra con gobernadores de la Mancomunidad de la Macrorregión Sur y alcaldes de la provincia de Islay, en Arequipa,

"Hemos visto al presidente de la República coludido con un grupo de alcaldes, con un gobernador instigando la violencia en Arequipa, ahí no participaron los ministros. El premier no estaba presente, sino en otra sala, y hoy un diario nacional lo dice, el mismo gobernador lleva (al presidente Vizcarra) a otro lugar, se demora 90 minutos, otros 45, y regresa, y ahí se producen todos estos hechos. Acá no estamos hablando de algo simple, sino de una inversión de 1500 millones de dólares y de grandes ingresos para el Estado".

Para el legislador, la situación en Arequipa le parece una interferencia política: "El Perú es un país que necesita hospitales, postas medicas, colegios. Nosotros vamos a estar dejando pasar las inversiones y ahora nos dicen que hay un documento al Consejo de minería que no debe tener inferencia política y lo que vemos es eso en un ente administrativo".

Tubino aseguró que su bancada quiere llegar a un consenso, pero que se está gobernando a espaldas del país.

"Vamos a ir a la reunión de junta de portavoces. Nosotros estamos con una postura firme frente a lo que vemos en el Perú, que busca el consenso y decirles basta a quienes toman decisiones a la espalda del pueblo peruano".

Aseguró que el presidente Martín Vizcarra ha demostrado su interior.

"El presidente (Vizcarra) ya se ha quitado la careta. Tiene una agenda de izquierdas en el Perú, los peruanos no votamos por la izquierda, él trata de imponernos una agenda de izquierda, así que aquí ha quedado clarísimo que cuando se refiere a la salita del SIN, demuestra que es lo que tiene en su interior. Es una persona de izquierda y nosotros no vamos a permitir que alguien que ha engañado a un grupo político, imponga una agenda que no ha votado, ya lo hemos visto con el chavismo. Este liderazgo está destruyendo la economía del país", aseveró.