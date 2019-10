A casi un mes de renuncia, Mercedes Aráoz sigue en el limbo

Síguenos en Facebook

A punto de cumplirse un mes desde su renuncia a la vicepresidencia de la República, la situación de Mercedes Aráoz en Palacio de Gobierno sigue siendo una incógnita.

Fuentes allegadas a Araóz Fernández indicaron que la vicepresidenta no va a Palacio de Gobierno desde el 30 de setiembre y su oficina en la Casa de Pizarro fue desactivada a pedido de Miriam Morales, la secretaria general de Palacio.

Además, al no percibir un sueldo como vicepresidenta y no ser congresista, no tiene ingresos del Estado, pero tampoco puede laborar en el sector privado hasta que no se aclare su situación.

Posiciones

Sobre la situación real de Aráoz, Correo se comunicó con el constitucionalista Natale Amprimo, quien sostuvo que la exlegisladora aún sigue siendo la vicepresidenta del Perú, ya que el Parlamento no ha aceptado su declinación al cargo.

"La renuncia surte efecto cuando es aceptada por el Congreso. Esto lo tendría que ver el Congreso cuando se reúna", dijo Amprimo.

Una opinión distinta tiene el constitucionalista Luciano López, quien señaló que Aráoz ya no tendría el cargo, pues presentó su renuncia y en la Constitución no existe una figura para la dimisión de un vicepresidente sino solo para el caso del Presidente, que lo tiene que hacer ante el Parlamento.

López sostiene que Aráoz debe presentar su renuncia ante el Presidente de la República y no ante el Congreso.

Incertidumbre

Entre tanto, el presidente Martín Vizcarra indicó ayer que "todavía no sabe" quién lo reemplazaría en el cargo en caso viaje al extranjero, y ha solicitado un análisis al Ministerio de Justicia.