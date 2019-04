Caso Arbitrajes: Fiscalía utilizará declaraciiones de ex directivo Raymundo Trindade Serra

Síguenos en Facebook

El Poder Judicial rechazó la apelación presentada por la defensa legal de los ex árbitros Fernando Cantuarias y Franz Kundmüller para que no se tome en cuenta la declaración del ex directivo de Odebrecht Raymundo Trindade Serra por supuestamente vulnerarse su derecho a la defensa al no participar en la diligencia de sus declaraciones, con esta decisión la Fiscalía utilizará dichas declaraciones contra todos los comprendidos en el caso Arbitrajes.

El colegiado A de la Sala Penal de Apelaciones del Sub Sistema Anticorrupción rechazó el recurso de tutela de derechos de los investigados por presuntamente haber favorecido a la transnacional brasileña con laudos arbitrales en diversas obras que ejecutó en nuestro país.

Durante la audiencia, César Nakazaki abogado de los Cantuarias y Kundmüller expresó que Trindade no era investigado o imputado, sino que era testigo impropio, sin embargo, la sala declaró ese argumento no razonable y denegó la solicitud.

Asimismo, señaló que la Fiscalía no le permitió participar durante el interrogatorio al ex ejecutivo de Odebrecht que se realizó el pasado 22 de febrero en Curitiba, Brasil.

Por su parte, el fiscal superior del Equipo Especial, Oliver Chávez, refirió a la sala que la norma procesal intenta que la declaración del imputado se preste en un ambiente de garantía, de seguridad y sobretodo en un ambiente que no fuerce, ni influya negativamente en la espontaneidad que debe tener el imputado cuando debe declarar, y que en base a ello, la Fiscalía rechazó incluir en la declaración a la defensa de los investigados.