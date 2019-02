​Caso Donayre: García Belaúnde dice que "no se le hace caso" a la opinión consultiva de Constitución

Síguenos en Facebook

El parlamentario Víctor García Belaúnde (AP) manifestó que, si la opinión consultiva de la Comisión de Constitución respecto al caso de Edwin Donayre decide que no amerita que se levante la inmunidad al apepista, esta no debe ser aceptada.

"No se le hace caso (a esa comisión), no es vinculante. Es una opinión como cualquier otra, como también puede opinar la comisión de Justicia, o Vivienda. Cualquier comisión puede opinar, sus opiniones no son vinculantes", manifestó.

Asimismo, dijo que la sesión pasada donde se decidió esperar al grupo de Rosa Bartra a que dé una opinión consultiva es "una excusa para alargar una permanencia de un personaje que quieren blindarlo", esto en alusión a la bancada fujimorista.

En ese sentido, indicó que le llama mucho la atención que la Comisión de Levantamiento de Inmunidad no haya decidido levantar el fuero al exgeneral EP en retiro, pese a que ya existe una sentencia condenatoria. "El Parlamento no está para tener a gente sentenciada. Con la gente que tiene procesos ya es un problema, mucho más, es tener gente con sentencia", expresó.

Finalmente, consultado sobre la situación del fujimorista suspendido, Moisés Mamani, a quien se acordó levantarle el fuero parlamentario, dijo que ese caso deberá ser visto en el Pleno de la próxima legislatura.