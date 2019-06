Caso Ecoteva: Rafael Vela formulará nuevo pedido de extradición para Alejandro Toledo

Síguenos en Facebook

El coordinador del Equipo Especial del caso Lava Jato, Rafael Vela, informó que van a formular un nuevo pedido de extradición para el prófugo expresidente Alejandro Toledo por el Caso Ecoteva.

Vela -durante el foro anticorrupción organizado por la Universidad Nacional de San Agustín en Arequipa- detalló que la nueva solicitud está basada en la información obtenida en el interrogatorio que realizó -en marzo pasado- el fiscal José Domingo Pérez al empresario Josef Maiman en Israel.

Según el diario 'El Comercio', este lunes, se formalizará la acusación por el presunto lavado de activos y se presentará la solicitud de extradición para Toledo Manrique, la exprimera dama Eliane Karp, el ex asesor de seguridad Avraham Dan One y su hijo Shai Dan On.