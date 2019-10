Odebrecht: Decidirán si se mantiene la orden de prisión preventiva contra Gonzalo Monteverde

El abogado de Gonzalo Monteverde, José Luis Francia, aseguró que no hubo contratos ficticios con Odebrecht sino servicios reales. (Foto: Difusión)

Síguenos en Facebook

El Poder Judicial se pronunciará este viernes sobre el pedido para que se levante la orden de prisión preventiva contra Gonzalo Monteverde y su esposa, María Isabel Carmona, ambos investigados por presuntamente haber participado en el esquema de pagos ilícitos de Odebrecht.

El juez Jorge Chávez Támariz, de la Corte Superior de Justicia Especializada en Crimen Organizado y Corrupción de Funcionarios, detalló que el viernes 18 de octubre a las 3:00 p. m. se pronunciará sobre esta solicitud por considerar que hay elementos nuevos que deben ser evaluados relacionados al caso de Monteverde Busaulleu.

Me llama la atención una resolución judicial de la competencia laboral donde se discute, no necesariamente una negativa de la labor desarrollada por la empresa (de Gonzalo Monteverde) sino sobre los pagos y remuneración. Considero que esto debe ser contrastado con los documentos que alcanzó el abogado de la defensa que no obran en la carpeta fiscal, indicó el magistrado.

El fiscal Henry Amenábar, del equipo especial Lava Jato del Ministerio Público, insistió en que habían encontrado suficientes elementos para considerar que los contratos y servicios que brindó la firma de Monteverde a Odebrecht fueron ficticios y que tenían como finalidad camuflar la entrega de dinero para que luego llegue a manos de los destinatarios finales.

El abogado de Gonzalo Monteverde y María Isabel Carmona, José Luis Francia, descartó esta versión y aseguró que todos los servicios fueron reales y que no se usaron para facilitar el pago de coimas.

Cabe recordar que el empresario Gonzalo Monteverde, imputado como un doleiro peruano según el Ministerio Público, permanece en condición de prófugo desde marzo de este año, luego que se dictara 36 meses de prisión preventiva en su contra, decisión que fue ratificada ese mismo mes dentro del Poder Judicial.