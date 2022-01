Un grupo de fiscales anticorrupción, encabezados por Edwin Manrique, miembro del despacho del fiscal Marco Huamán, realizan una diligencia en Palacio de Gobierno, en el marco de la investigación que se sigue contra el exsecretario general de la presidencia, Bruno Pacheco, por las supuestas presiones que ejerció en la Sunat para favorecer a ciertas empresas.

Según informó RPP, el motivo de la intervención es para pedir información de las cámaras de seguridad del despacho de Pacheco.

El pasado 17 noviembre, el fiscal Marco Huamán abrió una investigación preliminar a Pacheco por el presunto delito de tráfico de influencias. Inició las diligencias de oficio, con 60 días de plazo, tras revelarse mensajes de WhatsApp entre Pacheco y el superintendente de la Sunat, Luis Vera Castillo.

Justamente durante esa diligencia se encontró que Bruno Pacheco guardaba US$ 20 mil en el baño de su despacho, en Palacio de Gobierno. Eso fue consignado en el acta fiscal.

A finales del año pasado, el portal Lima Gris dio a conocer conversaciones de Pacheco, en el que le escribe insistentemente presionando al titular de Sunat con el fin de favorecer a empresas que tienen deuda con dicha entidad.

En uno de los chats enviado por el secretario el 22 de setiembre al jefe de la Sunat, se lee: “Enrique, este es el servicio del amigo que te pedí, es respecto a la resolución del 2015 de mi amigo del Grupo Deltron RUC 20212331377. Apóyalo por favor y me comunicas la solución”, se lee.

En otro momento le dice al jefe de la Sunat: “Kike, del amigo anterior me informan que solo hay resoluciones 2014 y faltan 2016 y creo 2017. Creo ya deben de dejarlo porque si no lo van a mandar a la bancarrota. Hay que apoyar y me avisas de los cometidos por favor. Gracias”.