El abogado de Karem Roca, Michel Remigio, anunció este sábado que impugnará la medida de detención preliminar dictada contra su defendida en el marco de la investigación por el caso ‘Richard Swing’.

“Estamos elaborando y vamos a presentar el medio impugnatorio para que esto pueda ser revisado por la sala superior”, afirmó a la prensa desde los exteriores de la sede de la Prefectura.

El último viernes la jueza Sonia Bazalar ordenó la detención preliminar por un plazo de siete días para diez investigados del caso Richard Swing, entre ellos, la ex secretaria general de Palacio de Gobierno Mirian Morales; la ex secretaria personal de Martín Vizcarra Karem Roca; el ex asesor presidencial Óscar Vásquez; el cantante Richard Cisneros, entre otros.

La detención de los investigados se sustenta en el peligro de obstaculización y fuga, ya que tendrían contactos de alto nivel que podrían inferir y entorpecer la investigación preliminar en su contra.

Caso ‘Swing’: abogado de Karem Roca anuncia que impugnará orden de detención preliminar

Al respecto, el abogado indicó que, tras analizar la resolución, ha concluido que “no existen los fundamentos suficientes” para aplicar la detención preliminar.

“Como lo dijimos ayer, nos causa sorpresa este mandato de detención preliminar. Lo hemos analizado, lo consideramos innecesario, desproporcional, hemos apreciado que dentro de la resolución no existen fundamentos suficientes para que al menos, no solamente para Karem Roca, sino para [que] cada uno de los investigados pueda estar hoy sufriendo esta medida”, consideró Remigio Quesada.

Asimismo, indicó que la fiscalía inició hoy las diligencias del deslacrado del material incautado durante el allanamiento de viviendas.

Consultado sobre la posibilidad de que Karem Roca se acoja a la colaboración eficaz, el letrado manifestó que no están evaluando esta posibilidad.

“No estamos todavía evaluando ninguna de esas posibilidades. Tengan en cuenta que Karem Roca ha estado colaborando en todas las diligencias. Empezó como testigo y después, hace unos días, ha sido incorporada recién en calidad de imputada”, dijo.