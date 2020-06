La congresista de la bancada de Podemos Perú Cecilia García se pronunció, mediante su cuenta de Twitter, sobre las criticas que recibe en redes sociales por cobrar los gastos de instalación, equivalente a 15.600 soles, pese a que cuando estuvo en campaña dijo que no lo haría.

“No (cobraré gastos de instalación), porque los candidatos que vivimos en Lima no tenemos la necesidad de cobrar gastos por instalación, porque no lo requerimos, así como no lo requieren los candidatos de provincias que van a la reelección. No por ir al Congreso voy a cambiar mi modo de vida, soy consciente y sé a dónde me estoy presentando y es un acto de servicio”, fueron sus palabras antes de las elecciones.

Lo que dijo antes de ser electa no fue alienado a su acción. Este diario difundió que García, junto a otros parlamentarios de Lima, cobraron más de 15 mil soles por concepto de instalación tras prometer que no lo harían.

Según Cecilia García, recibió tal monto porque si no lo hacía tal vez ese dinero llegaba hasta las AFP y prefirió invertirlo en seguridad.

“Hoy me han empezado atacar por cobrar los gastos de instalación. Si no los cobraba volvían al tesoro público y quizás hasta llegaban a los bolsillos de las privilegiadas AFP que recibieron 30 mil millones del BCR de tu dinero, así que decidí invertirlos en más seguridad”, escribió la legisladora.

#Hoy me han empezado atacar por cobrar los gastos de instalación.



👉Si no los cobraba volvían al tesoro público y quizás hasta llegaban a los bolsillos de las privilegiadas #AFP que recibieron 30 mil millones del BCR de tu dinero, así que decidí invertirlos en más seguridad.👈 pic.twitter.com/IyGzCZYJe1 — CECILIA GARCIA (@CeciliaTV) June 20, 2020

Cabe recordar que los otros congresistas de Lima que prometieron no cobrar los gastos de instalación fueron Mónica Saavedra, de Acción Popular; Carlos Mesía; de Fuerza Popular; y Carmen Omonte, de Alianza para el Progreso.

