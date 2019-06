César Acuña es citado para declarar por sus presuntos vínculos con 'Los Cuellos Blancos del Puerto'

Síguenos en Facebook

La Fiscalía citó al excandidato presidencial César Acuña el próximo 18 de junio para que declare por sus presuntos vínculos con 'Los Cuellos Blancos del Puerto', luego que un testigo señalara que el apepista habría financiado a algunos miembros del CNM con el fin de "controlar el sistema de justicia."

Citación

El documento remitido por la Fiscalía de la Nación cita al apepista Acuña el próximo 18 de junio a las 11 a.m. Asimismo, a Wildor Alberto Alva, exasesor de Rosa Bartra.

El caso

En el marco de la investigación a “Los Cuellos Blancos del Puerto” un testigo protegido reveló detalles sobre los vínculos que tenían ciertos políticos y abogados de la ciudad de Chiclayo con integrantes del desaparecido Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

El testigo refirió que conoció a César Acuña cuando fue congresista en el periodo 2000 y desde allí formó parte de su partido político Alianza Para el Progreso.

"Además que con él me he reunido en diversas oportunidades, para abordar temas interés político y otros de índole que a él le convendrían. Pero quiero precisar que sobre otros temas como nombramiento de los integrantes del CNM los hacía a través de su hermano Humberto Acuña (...) Señalo además que con esta persona también me he reunido en varias oportunidades para tocar temas políticos, así como el apoyo a Iván Noguera para que sea integrante al CNM", fueron sus declaraciones.