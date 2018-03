César Acuña sobre renuncia de PPK: "Ha sido lo mejor para el país" (VIDEO)

Síguenos en Facebook y YouTube

El excandidato presidencial y líder de Alianza Para el Progreso (APP), César Acuña, envió un mensaje a través de su cuenta de Facebook, en la que expresa su respaldo a la decisión tomada por Pedro Pablo Kuczynski.

"La decisión que ha tomado el señor Presidente (de renunciar), la respetamos y creo que ha sido lo mejor para el país. Este país quiere estabilidad económica, estabilidad política, estabilidad social", afirma en un breve video difundido esta tarde.

Asimismo, sostuvo que su partido político apoyará "al nuevo Gobierno", pero que "no vamos a aceptar más corrupción". "Los corruptos deben estar en el cárcel. No vamos a permitir que los corruptos roben a los peruanos, no vamos a permitir que ningún gobierno viva de los peruanos", exclamó.