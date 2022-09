El líder del partido Alianza para el Progreso (APP), César Acuña, se pronunció sobre el audio que protagonizó con la presidenta del Congreso, Lady Camones, y atribuyó su difusión este viernes a una supuesta “guerra sucia”.

A través de su cuenta en Twitter, el también excandidato presidencial pidió “no sacar las cosas de contexto con medios ilegales”. También aseguró que solo representa los “anhelos” de un pueblo de 100 mil habitantes.

“¿Qué hay de malo en representar anhelos de un pueblo de cien mil habitantes que quiere ser distrito como Alto Trujillo y tomar la decisión política de impulsar ese sueño a través de la bancada de APP? Basta de guerra sucia y sacar las cosas de contexto con medios ilegales”, escribió en la red social.

¿Qué hay de malo en representar anhelos de un pueblo de cien mil habitantes que quiere ser distrito como Alto Trujillo y tomar la decisión política de impulsar ese sueño a través de la bancada de APP? Basta de guerra sucia y sacar las cosas de contexto con medios ilegales. — César Acuña Peralta (@CesarAcunaP) September 2, 2022

Como se recuerda, Acuña Peralta, candidato a gobernador regional de La Libertad de APP, protagoniza audios en los cuales se le oye presionar a Camones Soriano y a miembros de su bancada para aprobar leyes a favor de su postulación.

El portal Epicentro TV difundió grabaciones de un evento partidario que se llevó a cabo esta semana en la cual participó Lady Camones, así como asesores y congresistas de APP. Ahí, el excandidato presidencial y ahora postulante para gobernador regional exige que se agilice la aprobación para la creación del distrito Alto Trujillo.

“El proyecto de Alto Trujillo es un sueño de hace 30 años. Saben que tiene 120 mil electores. Es más que El Porvenir y ahorita el Ejecutivo ya envió el proyecto de ley, osea, nos ha dado la pelota”, se le oye decir a Acuña.

“Ahorita ese proyecto de Alto Trujillo me va a favorecer a mí. Si eso lo generamos, esta semana tiene que sacar el dictamen de la Comisión de Descentralización, que lo manden, ta ta, y la semana que viene entra al pleno y la siguiente se va Lady y entrega la ley a Trujillo”, son las instrucciones que da el candidato de APP.

César Acuña destaca en reiteradas ocasiones que el proyecto debe ser atribuido al Congreso de la República y, específicamente a APP.

“Lo que hay que evitar es que se cuelguen del proyecto. Acá no es el alcalde, acá es APP [...] Va a venir el alcalde y se va a llevar los laureles él. Entonces es un acto político. Aquí no hay alcalde, aquí es el Congreso, y quien va a sacar réditos es el alcalde [...] Yo me voy a comprometer. Yo voy a ser el gestor, no el alcalde porque la bancada no la tiene el alcalde, no tiene APP, lo tengo yo. Tenemos que ser políticos, todo está planificado”, advirtió.

Acuña Peralta es específico en sus instrucciones y asegura que la bancada de APP tiene una “tarea”. “No sé cómo lo hacen, dictamen de la Comisión de Descentralización, la siguiente semana entra a agenda lo aprueba el congreso y tú ahí vas tú allá, se va Lady allá”, detalla.

Cabe indicar que el proyecto de ley 2903/2022-PE enviado el 26 de agosto por el Gobierno al Parlamento se encuentra actualmente, como señala César Acuña, en la Comisión de Descentralización. Específicamente, busca crear el distrito del Alto Trujillo.

