El excongresista y actual militante de Fuerza Popular, César Combina, convocó para a un plantón en contra de la participación del secretario general de Perú Libre y exgobernador de Junín sentenciado por corrupción, Vladimir Cerrón, quien fue invitado en la presentación del libro “Populistas” en Miraflores, donde será panelista.

“La estrategia del Gobierno de izquierda criminal y sus aliados es normalizar la participación pública de criminales sentenciados en eventos políticos, académicos y sociales donde no debería asistir por dignidad. Una persona con esos antecedentes y que busca cambiar la Constitución para dejar en crisis al país no debe tener espacio en estos eventos”, sostuvo el exparlamentario en diálogo con Correo.

A juicio de Combina, “se busca lavarle la cara a un personaje vinculado a organización criminales, organizaciones terroristas y cárteles del narcotráfico” que no son un ejemplo en la sociedad y que solo contribuyen a la destrucción del país con ideas trasnochadas como la posibilidad de una Asamblea Constituyente.

“Es una forma pacífica de manifestar nuestra indignación contra las empresas y organizaciones que quieran lavarle la cara a delincuentes con sentencia firme”, señaló Combina a este medio.

Cerrón fue invitado a la presentación del libre “Populistas” en la Librería El Virrey de Miraflores, donde también estarán presentes la exparlamentaria Úrsula Letona, Sergio Tejada, así como los periodistas Valerie Vásquez y Ricardo Uceda.

