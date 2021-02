El portavoz de Alianza para el Progreso (APP), César Combina, aseguró este martes que la iniciativa de la Mesa Directiva del Congreso de la República para que todos los parlamentarios presenten una declaración jurada con el objetivo de descartar haberse puesto la vacuna contra la COVID-19 ha sido positiva, pues evidencia que los legisladores “no están” involucrados en el caso denominado como ‘Vacunagate’.

“[El pedido de declaraciones juradas a los congresistas] ha sido un esfuerzo por curarnos en salud en primer lugar. Creo que el Congreso tenía que tener una respuesta contundente y como lo hicimos público en la Junta de Portavoces, APP pidió que todos los congresistas presenten una declaración jurada, pero que esta no sea un juego, no sea un ‘ampay me salvo’ de cada bancada o de cada congresista de forma individual, sino que sea un esfuerzo conjunto del Parlamento”, sostuvo en diálogo con Canal N.

“Creo que ha sido una buena iniciativa porque el Parlamento como institución también tiene que mostrarse como es, es un Parlamento que con todas las críticas que se tienen, hemos visto que no están involucrados en este escándalo. Gracias a Dios tenemos la voluntad de la mayoría de los colegas y la mayoría de bancadas para transparentar todo”, señaló.

En otro momento, Combina consideró que el Gobierno debe terminar la cuarentena focalizada, porque los empresarios “no tienen por qué seguir pagando factura” de “muchos irresponsables”. Dijo esperar que el Poder Ejecutivo aumente la fiscalización del cumplimiento de los protocolos sanitarios para evitar que el contagio de la COVID-19 aumente.

“Ayer hablé con el presidente Sagasti y llevé el sentido de la bancada de APP y creemos que se tiene que dejar trabajar a la gente, pero con un fortalecimiento del cumplimiento del protocolo. Las peluquerías, los restaurantes, los transportes ya habían gastado en implementar sus protocolos. Lamentablemente, las fiestas navideñas y el desborde de muchos irresponsables generó una segunda ola y no tienen por qué seguir pagando factura”, manifestó.