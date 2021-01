César Combina, vocero de la bancada de Alianza para el Progreso (APP), comentó que los congresistas que postulan al próximo proceso electoral y que realizan campaña, deberían solicitar “licencia efectiva desde este momento” y no “hacer proselitismo”.

“A los parlamentarios se les paga por algo y si no van a venir a trabajar y se van a dedicar a hacer proselitismo, pues entonces deben pedir licencia efectiva desde este momento”, afirmó en diálogo con Canal N.

El legislador mencionó a la congresista Cecilia García, de Podemos Perú, quien postula al Parlamento Andino en las Elecciones Generales 2021.

“Lamentablemente vemos cómo bancadas que ya las conocemos públicamente, como el caso de Podemos, la congresista Cecilia García, desde distintas regiones del Perú en los últimos días, en lugar de asistir a las comisiones, en lugar de preocuparse por la situación de grave crisis económica y de salud que tenemos hoy, está más preocupada en ver cómo mantiene una curul”, aseguró Combina.

Además, destacó que él -quién también postula al Parlamento Andino- ya solicitó su licencia, pero esta aplica desde el 11 de marzo, por lo que continuará cumpliendo sus funciones como legislador.

“Yo ya pedí licencia, pero la licencia que se está solicitando a todos los congresistas aplica a partir del 11 de marzo, es por eso que me ven aquí y me van a seguir viendo todos estos días porque no voy a hacer ningún tipo de campaña”, dijo.

El vocero de APP reiteró su rechazo a la aprobación de la semana de representación del 25 al 29 de enero, acordada en la sesión de la Junta de Portavoces del último martes, por considerarla “peligrosa”.

“En primer lugar estamos en una segunda ola, faltan camas UCI, en todos lados el contagio es masivo y es más, hoy se van a anunciar nuevas medidas para frenar esta segunda ola y ver a los parlamentarios caminando libremente por todas las regiones es muy peligroso como mensaje, pero -además- peligroso para la salud de los peruanos”, precisó.

“En segundo lugar la situación de que estamos en campaña electoral y muchos parlamentarios que no están yendo a la reelección, pero están yendo al Parlamento Andino aprovechan esa semana en donde no va a haber ningún trabajo parlamentario y se les va a seguir pagando para hacer proselitismo en todo el Perú”, agregó.

Campaña electoral

En otro momento, consultado sobre las campañas electorales, Combina consideró que sería conveniente una “reducción de aforo de viajes presenciales”, ya que “se han detectado” que en los aeropuertos no se estaría cumpliendo con un control efectivo para evitar contagios de COVID-19.

“[¿Deberían suspender las campañas?] Si es una decisión que el gobierno ha evaluado y se ha tomado como política de Estado, creemos que sí, que sería necesario al menos tener una reducción de aforos de viajes presenciales porque, inclusive, ya se ha detectado que en algunos viajes, en algunas situaciones vinculadas a los aeropuertos no ha habido control efectivo del COVID-19, en ese sentido, creemos que si esta es una política que se va a implementar desde el Ministerio de Salud, debería implementarse con igualdad para todos”, acotó.