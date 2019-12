La Fiscalía ha recabado nuevos audios entre el juez supremo Martín Hurtado Reyes, miembro de la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema, y César Hinostroza, sindicado cabecilla de la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto y que afronta un proceso de extradición al Perú en España.

Según ‘Cuarto Poder’, en enero del 2018 César Hinostroza y Martín Hurtado dialogaron con la intención –según la hipótesis de la Fiscalía- de favorecer a un amigo del exvocal supremo, llamado Julián Feijó, quien tramitaba un proceso judicial en la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Lima.

César Hinostroza (CH): Te va a buscar Juliancito, para que te cuente un temita. ¿Estas tu despacho?

Martín Hurtado (MH): Ya, no, estoy acá en sala de votaciones pero que venga nomás.

CH: ¿A qué hora sales?

MH: A ver. Qué hora. A las doce y media que venga, dile.

CH: Doce y media ya te va a buscar a tu despacho, ya.

MH: Ya, bacán.

CH: Juliancito quiere conversar contigo, ya hermanito.

MH: Listo.

Para el Ministerio Público existirían “circunstancias que permitirían evidenciar que Martín Hurtado Reyes podría haber coordinado un indebido apoyo a Julián Feijó, dentro de un proceso judicial”. Así lo deja entrever este audio del 9 de mayo del 2018.

CH: Al mediodía o en la tardecita coordinamos cómo vamos a hacer con Feijó mañana.

MH: Ya bacán, ya hermano, chau.

Las coordinaciones entre Hinostroza Pariachi y Martín Hurtado también se habrían dado en torno a un proceso judicial de interés del exvocal supremo, que se ventilaba en la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema y que Hurtado hoy integra.

La Fiscalía ha recogido dos audios de mayo de 2018, que evidenciarían estas coordinaciones. Hinostroza se contactó primero con un personaje que no sería otro que el vocal supremo Francisco Távara, presidente de la Sala Civil Permanente.

Francisco Távara (FT): Aló Cesitar.

César Hinostroza (CH): Hermanito ¿Cómo estás? Buenos días.

FT: Hermano.

CH: Siempre a la orden hermano, quería hablar contigo. ¿Cómo hago? ¿A qué hora te voy a ver a tu oficina?

FT: Estoy celebrando el día de la madre.

CH: Ja,ja. ¿Dónde? ¿Fuera de Palacio?

FT: Te espero hermano, te espero.

Minutos después Hinostroza se contactó con el vocal supremo Martín Hurtado. Le recordó sobre un escrito que estaba en poder de un personaje apodado "Pancho", y que la Fiscalía presume que sería Francisco Távara.

César Hinostroza: No, no te olvides de ese papelito que te di, lo tiene Pancho.

Martín Hurtado: Ah! sí, sí, sí ayer vino el abogado.

CH: Para mañana.

MH: Sí, sí lo atendí y mañana lo veo pues, no hay problema.

Según la Fiscalía, estas y otras conversaciones “permiten presumir, de momento, que César Hinostroza y Martín Hurtado habrían estado coordinando sobre un proceso judicial de interés del exjuez supremo, que habría sido de competencia de la Sala Civil de la Corte Suprema, donde Hurtado Reyes era miembro”.

"No. La verdad, no la recuerdo [la conversación]. Nunca he tenido una relación con Hinostroza de algún expediente relacionado a este. Era un compañero, nos veíamos, pero nunca he tenido una reunión privada con él", afirmó Távara.

Entre César Hinostroza y el vocal supremo Martín Hurtado también se habrían conversado temas relacionados a posibles contrataciones de personal.

Martín Hurtado: Escúchame, te acuerdas que me pediste un favor./

César Hinostroza: Sí.

MH: Me han nombrado como miembro de la Comisión de Infraestructura. Ahí voy a necesitar un tigre con un CAS de cuatro o cinco lucas. Le voy a pedir a Duberlí [Rodríguez] para ponerlo a tu pata pues, no sé me dijiste de un pata.

CH: Claro, ya, pero pucha mi pata está ganando nueve. Va a tener que bajar al llano (…) Mándame el perfil. Pídele.

MH: Ya, voy a pedir el perfil.

CH: Ahí tengo dos o tres tigres que están haciendo cola.

MH: Ya compadre.

Para la Fiscalía existirían “suficientes indicios” para considerar a Martín Hurtado, dentro del Poder Judicial y gracias a su condición de juez supremo, “un hombre clave de la presunta organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto, abonando a la consecución de los objetivos de la misma”.

El 11 de diciembre la Primera Fiscalía Suprema en lo Penal, a cargo del magistrado Pablo Sánchez, ordenó diligencias preliminares de investigación en contra de Martín Hurtado, por un plazo de 180 días. Este es juez sospechoso de los delitos de organización criminal, cohecho pasivo, tráfico de influencias y patrocinio ilegal.

“No voy a declarar. Haré mi defensa ante las autoridades”, se limitó a señalar el vocal supremo cuando fue consultado por ‘Cuarto Poder’ sobre estos nuevos audios.